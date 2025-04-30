В Зеленогорске задержали грабителя - рецидивиста, похитившего из магазина «энергетик»

Днем 29 апреля в отдел полиции Курортного района Петербурга поступил звонок о происшествии в магазине, расположенном в доме №5 по Вокзальной улице в Зеленогорске. Сообщалось о попытке кражи и избиении сотрудника магазина.

Прибывшие на место происшествия полицейские быстро задержали 21-летнего парня из Рощино прямо у магазина.

Выяснилось, что он взял с полки два "энергетика", а когда его заметил работник магазина и попытался остановить, набросился на него с кулаками.

Ущерб от кражи составил всего 159 рублей 98 копеек.

Задержанного доставили в участок и оформили протокол об административном нарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Пострадавшего, 53-летнего работника магазина, увезли в больницу с травмой головы. После оказания первой помощи его отпустили домой.

Украденные напитки у злоумышленника изъяли.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что подозреваемый ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за кражи и грабежи.