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Питерец.ру » Происшествия » В Зеленогорске задержали грабителя - рецидивиста, похитившего из магазина «энергетик»

В Зеленогорске задержали грабителя - рецидивиста, похитившего из магазина «энергетик»

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали грабителя - рецидивиста, похитившего из магазина в Зеленогорске «энергетик»

Днем 29 апреля в отдел полиции Курортного района Петербурга поступил звонок о происшествии в магазине, расположенном в доме №5 по Вокзальной улице в Зеленогорске. Сообщалось о попытке кражи и избиении сотрудника магазина.

Прибывшие на место происшествия полицейские быстро задержали 21-летнего парня из Рощино прямо у магазина.

Выяснилось, что он взял с полки два "энергетика", а когда его заметил работник магазина и попытался остановить, набросился на него с кулаками.

Ущерб от кражи составил всего 159 рублей 98 копеек.

Задержанного доставили в участок и оформили протокол об административном нарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Пострадавшего, 53-летнего работника магазина, увезли в больницу с травмой головы. После оказания первой помощи его отпустили домой.

Украденные напитки у злоумышленника изъяли.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что подозреваемый ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за кражи и грабежи.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Курортный район, грабеж
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