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Питерец.ру » Происшествия » В Петроградском районе автоледи на "БМВ" сбила 18-летнюю девушку

В Петроградском районе автоледи на "БМВ" сбила 18-летнюю девушку

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП с пострадавшим пешеходом на тротуаре в Петроградском районе

Сегодня днем, 28 марта около 13 часов 50 минут к полицейским Петроградского района Петербурга поступила информация о ДТП у дома 48 по Большому проспекту Петроградской стороны.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 47-летняя женщина паркуя возле дома свой автомобиль "БМВ", перепутала педали "газ-тормоз", и выскочила на тротуар, где совершила наезд на 18-летнюю девушку.

В результате дорожного происшествия девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петроградский район, ДТП, пострадавший пешеход
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