В Петроградском районе автоледи на "БМВ" сбила 18-летнюю девушку

Сегодня днем, 28 марта около 13 часов 50 минут к полицейским Петроградского района Петербурга поступила информация о ДТП у дома 48 по Большому проспекту Петроградской стороны.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 47-летняя женщина паркуя возле дома свой автомобиль "БМВ", перепутала педали "газ-тормоз", и выскочила на тротуар, где совершила наезд на 18-летнюю девушку.

В результате дорожного происшествия девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, устанавливают все обстоятельства происшествия.