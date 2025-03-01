ента новостей

13:36
В Гатчине поймали подозреваемую в магазинном грабеже
13:03
В Калининском районе поймали с поличным курьера мошенников
12:37
На улице Шотмана иномарка сбила 13-летнюю девочку
11:01
На проспекте Энгельса задержали двоих подозреваемых в грабеже
10:39
Петербургский автобусный парк № 3 отмечает 68-летие
10:30
Трамп о российско-украинском конфликте: парадоксальные прогнозы
10:05
В СПб выявлено более 11 тонн некачественной рыбной продукции
09:44
Средний возраст авто в Петербурге: что известно
02:11
Ушёл из жизни десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский
01:20
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга в четырёх партиях проиграл московскому «Динамо»
19:25
На Варшавской улице автобус протаранил семь автомобилей и вылетел на тротуар. Погибла женщина-пешеход
16:10
В Петербурге поймали злоумышленника, ограбившего женщину на улице Типанова
15:44
В Невском районе пожилая женщина отдала мошенникам более 9,7 млн рублей
15:37
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с набережной Обводного канала
14:15
Полицейские задержали подозреваемого в краже 65 миллионов у бизнесмена в Петербурге
13:41
На развязке КАД с проспектом Культуры начнутся работы по замене деформационных швов
10:13
В школах Петербурга собираются увеличить стоимость питания
09:37
Заряжать электромобили можно будет прямо дома?
09:04
В Петербурге могут ввести курсы по безопасному использованию электросамокатов
08:44
Апатия: как распознать и что с ней делать
08:21
Загрязнения в Буграх и Юкках: власти региона подтвердили проблему
01:54
После ничьей с Бат Монгонтуул российская шахматистка Александра Горячкина стала победительницей турнира в Монако
01:27
«Футбольный» счёт в противостоянии СКА и московского «Динамо»: единственную шайбу за весь матч забросил динамовский канадец Комтуа
17:10
В Петербурге стартуют Всероссийские соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы»
13:09
Упадет ли доллар до 70 рублей?
12:55
В СПб нашли поддельную молочку
11:52
Российские суды за три года оштрафовали Telegram более чем на 63 млн руб
11:49
Выставка Юлии Косцовой «Сад моих сновидений»
11:44
Борьбу за живучесть отработали петербургские росгвардейцы в Североморске
11:42
В Петербурге увековечили память Героя Советского Союза Михаила Ашика
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Гатчине поймали подозреваемую в магазинном грабеже

В Гатчине поймали подозреваемую в магазинном грабеже

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Гатчины задержали подозреваемую в магазинном грабеже

26 февраля к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о том, что 1 февраля около 15 часов 55 минут в магазине, расположенном в доме 42 по проспекту 25 Октября в городе Гатчина неизвестный, применив газовый баллончик, похитил из торгового зала товар и убежал.

Ущерб составил 7 557 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера, 28 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, на Киевской улице сотрудниками уголовного розыска была задержана подозреваемая в совершении указанного преступления, 36-летняя местная жительница.

Задержанную поместили в изолятор  на основании статьи 91 УПК РФ.

Фигурантка  ранее неоднократно судима за грабеж, кражи и наркотики.

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

1-03-2024, 13:20
В Пушкине поймали подозреваемую в грабеже
Вчера, 16:10
В Петербурге поймали злоумышленника, ограбившего женщину на улице Типанова
11-04-2024, 14:55
В Петербурге поймали подозреваемую в хищении из магазина на Сытнинской площади
26-02-2024, 09:31
В Невском районе поймали уличного грабителя
7-10-2024, 11:44
В Кингисеппе местная жительница ограбила свою знакомую
5-02-2025, 12:53
В Луге поймали рецидивиста, подозреваемого в грабеже на автобусной остановке

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:37
На улице Шотмана иномарка сбила 13-летнюю девочку
Вчера, 19:25
На Варшавской улице автобус протаранил семь автомобилей и вылетел на тротуар. Погибла женщина-пешеход
27-02-2025, 10:45
На улице Решетникова троллейбус сбил 8-летнего мальчика
26-02-2025, 09:27
В Петергофе иномарка сбила 8-летнего мальчика
Наверх