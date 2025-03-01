В Гатчине поймали подозреваемую в магазинном грабеже

26 февраля к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о том, что 1 февраля около 15 часов 55 минут в магазине, расположенном в доме 42 по проспекту 25 Октября в городе Гатчина неизвестный, применив газовый баллончик, похитил из торгового зала товар и убежал.

Ущерб составил 7 557 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).



Вчера, 28 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, на Киевской улице сотрудниками уголовного розыска была задержана подозреваемая в совершении указанного преступления, 36-летняя местная жительница.

Задержанную поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Фигурантка ранее неоднократно судима за грабеж, кражи и наркотики.