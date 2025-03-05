Стрелка на Кронверкском проспекте обнаружили мертвым в разыскиваемом автомобиле

Накануне поздним вечером, 4 марта около 22 часов 10 минут к полицейским поступило сообщение о стрельбе возле дома 49 по Кронверкскому проспекту и ранении девушки.

Стрелявший с места происшествия скрылся на автомобиле BMW Х5. Пострадавшую, 38-летнюю женщину, госпитализировали в тяжелом состоянии. Был объявлен план "Перехват".

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, около дома 55 корпус 1 по Малому проспекту Васильевского острова сотрудники полиции обнаружили разыскиваемый автомобиль, а в нем - тело подозреваемого с огнестрельным ранением головы.

По предварительной информации, мужчина свел счеты с жизнью.

53-летний уроженец Псковской области, проживавший в Василеостровском районе Петербурга, ранее состоял в отношениях с пострадавшей и мотивом нападения, предположительно, могла стать ревность.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.