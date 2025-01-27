В Приморском районе избили водителя скорой помощи

Вчера, 26 января к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 5 по Лыжному переулку в результате дорожного конфликта водитель автомобиля «Ауди» набросился на 48-летнего водителя «скорой помощи», избил его, после чего скрылся с места происшествия.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью).

Пострадавшего госпитализировали.

В настоящее время принимаются меры к розыску и задержанию водителя «Ауди».