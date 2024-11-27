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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 22 млн рублей

В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 22 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полиция расследует многомиллионное мошенничество в отношении пенсионерки с Сиреневого бульвара

Вчера, 26 ноября к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 67-летней жительницы дома 10 по Сиреневому бульвару о том, что ей на мобильный телефон позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками банка, под предлогом необходимости обеспечения  сохранности денег убедили ее передать сбережения курьеру.

В течение двух месяцев пенсионерка по указаниям незнакомцев передавала свои денежные средства курьерам, а также переводила деньги на указанные ими счета. 

В общей сложности пожилая женщина лишилась  22 683 333 рублей.

Женщина до последнего не хотела верить, что стала жертвой мошенников, поэтому длительное время не обращалась к полицейским.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело  по части 4  статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район, мошенничество, пенсионеры
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