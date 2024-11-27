В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 22 млн рублей

Вчера, 26 ноября к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 67-летней жительницы дома 10 по Сиреневому бульвару о том, что ей на мобильный телефон позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками банка, под предлогом необходимости обеспечения сохранности денег убедили ее передать сбережения курьеру.

В течение двух месяцев пенсионерка по указаниям незнакомцев передавала свои денежные средства курьерам, а также переводила деньги на указанные ими счета.

В общей сложности пожилая женщина лишилась 22 683 333 рублей.

Женщина до последнего не хотела верить, что стала жертвой мошенников, поэтому длительное время не обращалась к полицейским.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).