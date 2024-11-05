В Петербурге поймали двоих гастролёров, продававших коллагеновые шарики под видом икры

К полицейским Петродворцового района Петербурга поступило сообщение от 66-летней жительницы посёлка Стрельна о том, что возле дома на Фронтовой улице к ней подошёл незнакомец и предложил приобрести 40 банок красной икры по очень выгодной цене.

Женщина согласилась и отдала торговцу 37 000 рублей. Однако, придя домой и открыв для пробы одну из банок, она обнаружила странный вкус.

Экспертами-криминалистами было проведено исследование, которое показало, что вместо рыбного деликатеса в банках находились коллагеновые шарики, окрашенные в цвет икры.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ориентировку с приметами мошенников, а также описание автомобиля, на котором он скрылся, передали всем наружным нарядам полиции.

В результате проведённых мероприятий возле дома 115 по Санкт-Петербургскому проспекту в городе Петергоф нарядом ДПС был остановлен автомобиль Lada Granta, за рулём которого находился разыскиваемый – 18-летний житель Ставропольского края. Также в автомашине находился его 29-летний брат, который, как выяснили полицейские, являлся соучастником преступления.

В настоящее время подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.