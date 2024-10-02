В Петербурге задержали создателя и курьера наркомаркета

Сотрудники ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе реализации оперативной информации задержали двух местных жителей и установили их причастность к незаконному обороту наркотиков на территории Петербурга.

По версии оперативников, 31-летний подозреваемый создал в теневом сегменте сети Интернет магазин и через него организовал продажу запрещённых веществ бесконтактным способом – через закладки. Раскладывать криминальный товар по тайникам в различных районах города ему помогал 30-летний сообщник.

В ходе проведения обысков сыщики обнаружили и изъяли из контейнера, расположенного в деревне Вирки Ленинградской области на земельном участке организатора онлайн-наркомаркета, порядка 2,5 килограмма мефедрона и психостимулятора a-PVP, приготовленных для сбыта. Там же оперативники нашли весы и упаковочный материал.

Ещё 35 пакетов с синтетическими наркотиками сотрудники полиции изъяли из автомобиля, принадлежащего старшему подельнику. Кроме того, в его квартире в доме на улице Перевозная набережная в Санкт-Петербурге полицейские нашли и изъяли гаджеты с информацией, подтверждающей ведение противоправной деятельности, а также пригодный для стрельбы пистолет без маркировочных обозначений и 13 патронов к нему. Назначено проведение экспертизы.

В ходе проведения дальнейших мероприятий с подозреваемыми оперативники установили местонахождение 8 оборудованных ими тайников и изъяли из них свёртки с наркотиками, которые направили на исследование.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

До избрания меры пресечения обоих фигурантов поместили в ИВС.