В Петербурге задержали организатора двух онлайн-наркомаркетов и его подельника

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по -Петербургу и Ленобласти выявлена и пресечена деятельность двух интернет-магазинов по продаже запрещённых веществ.

Задержали 25-летнего жителя Невского района Петербурга, который организовал онлайн торговлю наркотиками, и его 25-летнего приятеля, уроженца южных регионов РФ, занимавшегося фасовкой и сбытом зелья через тайники.

В результате обысков по местам проживания подельников, а также в в квартире дома 84 по проспекту Луначарского, арендованной сообщниками под склад запрещённых веществ, сыщики обнаружили и изъяли свыше 600 граммов мефедрона.

Установлено местонахождение 7 тайников, из них изъяты свёртки с аналогичным наркотиком.

В отношении обоих подозреваемых Следственным управлением УМВД России по Невскому району Петербурга возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Фигурантов заключили под стражу.