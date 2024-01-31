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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали организатора двух онлайн-наркомаркетов и его подельника

В Петербурге задержали организатора двух онлайн-наркомаркетов и его подельника

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Опубликовал: Anton78
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Организатора двух онлайн-наркомаркетов и его подельника задержали полицейские Санкт-Петербурга

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по -Петербургу и Ленобласти выявлена и пресечена деятельность двух интернет-магазинов по продаже запрещённых веществ.
Задержали 25-летнего жителя Невского района Петербурга, который организовал онлайн торговлю наркотиками, и его 25-летнего приятеля, уроженца южных регионов РФ, занимавшегося фасовкой и сбытом зелья через тайники.
В результате обысков по местам проживания подельников, а также в в квартире дома 84 по проспекту Луначарского, арендованной сообщниками под склад запрещённых веществ, сыщики обнаружили и изъяли свыше 600 граммов мефедрона.
Установлено местонахождение 7 тайников, из них изъяты свёртки с аналогичным наркотиком.
В отношении обоих подозреваемых Следственным управлением УМВД России по Невскому району Петербурга возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.
Фигурантов заключили под стражу.

Источник: ГУ МВД
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