Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по -Петербургу и Ленобласти выявлена и пресечена деятельность двух интернет-магазинов по продаже запрещённых веществ.
Задержали 25-летнего жителя Невского района Петербурга, который организовал онлайн торговлю наркотиками, и его 25-летнего приятеля, уроженца южных регионов РФ, занимавшегося фасовкой и сбытом зелья через тайники.
В результате обысков по местам проживания подельников, а также в в квартире дома 84 по проспекту Луначарского, арендованной сообщниками под склад запрещённых веществ, сыщики обнаружили и изъяли свыше 600 граммов мефедрона.
Установлено местонахождение 7 тайников, из них изъяты свёртки с аналогичным наркотиком.
В отношении обоих подозреваемых Следственным управлением УМВД России по Невскому району Петербурга возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.
Фигурантов заключили под стражу.
В Петербурге задержали организатора двух онлайн-наркомаркетов и его подельника
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по -Петербургу и Ленобласти выявлена и пресечена деятельность двух интернет-магазинов по продаже запрещённых веществ.