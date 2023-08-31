В Петербурге выявлен факт отмывания 1,2 млн рублей организатором онлайн-наркомаркета

Следователи ГСУ ГУ МВД России по СПб и ЛО в ходе расследования уголовного дела о 126 наркопреступлениях, совершённых участниками организованной группы, установили факт легализации незаконного дохода в размере 1,2 млн. рублей одним из членов криминального бизнеса.

Напомним, что в результате операции «Канал – Невский щит» в июле прошлого года оперативники изъяли из незаконного оборота более 20 кг различных наркотиков и задержали 11 сообщников, в том числе 57-летнего лидера преступной деятельности и организатора онлайн-наркомаркета.

Как установили следователи, организатор наркомаркета осуществил отмывание денежных средств, полученных в результате совершения преступлений.

В дальнейшем полицейские задержали ещё 8 участников организованной группы наркоторговцев.

По факту легализации незаконного дохода следователями ГСУ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

18 фигурантов в настоящее время находятся под стражей, одному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.