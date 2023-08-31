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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге выявлен факт отмывания 1,2 млн рублей организатором онлайн-наркомаркета

В Петербурге выявлен факт отмывания 1,2 млн рублей организатором онлайн-наркомаркета

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Санкт-Петербурга установила факт отмывания 1,2 млн рублей организатором онлайн-наркомаркета

Следователи ГСУ ГУ МВД России по СПб и ЛО в ходе расследования уголовного дела о 126 наркопреступлениях, совершённых участниками организованной группы, установили факт легализации незаконного дохода в размере 1,2 млн. рублей одним из членов криминального бизнеса.
Напомним, что в результате операции «Канал – Невский щит» в июле прошлого года оперативники изъяли из незаконного оборота более 20 кг различных наркотиков и задержали 11 сообщников, в том числе 57-летнего лидера преступной деятельности и организатора онлайн-наркомаркета.
Как установили следователи, организатор наркомаркета осуществил отмывание денежных средств, полученных в результате совершения преступлений.
В дальнейшем полицейские задержали ещё 8 участников организованной группы наркоторговцев.
По факту легализации незаконного дохода следователями ГСУ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.
18 фигурантов в настоящее время находятся под стражей, одному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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