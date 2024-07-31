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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские со стрельбой тормозили неодекватного водителя погрузчика

В Петербурге полицейские со стрельбой тормозили неодекватного водителя погрузчика

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские с применением оружия задержали водителя погрузчика, неадекватно отреагировавшего на законные требования сотрудников

Накануне поздним вечером, 30 июля 2024 года около 22 часов 45 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация от жильцов дома 133/3 по улице Савушкина о том, что рядом с домом идут ремонтные работы, кладут асфальт, что создает шум и мешает спокойному сну и отдыху местных жителей. На место происшествия был направлен наряд полиции.
Полицейские потребовали от водителя погрузчика «Bob Cat» прекратить ремонтные работы. В ответ водитель поднял ковш погрузчика и начал движение в сторону сотрудников полиции, создавая угрозу их жизни и здоровью.
Для пресечения противоправных действий полицейскими было принято решение о применении табельного оружия.
В соответствии с требования ФЗ «О полиции» полицейский произвел предупредительный выстрел в воздух и затем один прицельный по колесам, в результате чего погрузчик был остановлен.

Нарушитель, 33-летний житель Волгоградской области был доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности по статьям 12.25 (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ.
В результате применения табельного оружия никто не пострадал.
Погрузчик поместили на спецстоянку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район стрельба табельное оружие
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