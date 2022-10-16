16 декабря в музее современного искусства АРТМУЗА пройдет торжественное открытие выставки фотографии и скульптуры «Трактат о женщине женского пола» Наты Чебы. Проект задуман как практика переживания чужого опыта.

Выставка «Трактат о женщине женского пола» – этакий реверанс в сторону современной моды на различные духовные практики. Художник Ната Чеба предлагает зрителю со-пережить чужой опыт, вынести свою оценку увиденного, применяя рекомендованные автором свойства человеческой души: Благодарность, Радость, Красоту и Тайну.

Визуализация опыта представлена фотографиями и скульптурными объектами, отображающими эмоциональные переживания, личностные трансформации и ситуативные реакции собирательного образа героини.

«В моих работах много обнаженного тела. Но тело для меня – не предмет эстетического удовольствия, а объект исследования. Только обнаженное тело, по моему мнению, способно отразить глубину и разнообразие личности его обладателя. Форма, линии, кожа, их взаимозависимость и сочетание – все это составляющие зашифрованного кода характера и судьбы человека. С помощью своих художественных практик я пытаюсь донести до зрителя разгаданные мной тайны» – рассказывает Ната Чеба.

Наталья Чеботарева, экономист по образованию, с 2009 года встала на путь художника. Занимается плёночной фотографией и ручной печатью, а также современной скульптурой. Инициатор и один из создателей Школы Аналоговой Фотографии, Фотолофта Маяк, галереи фотографии 2ЕВМО. Участник коллективных и персональных выставок, участие и победу в некоторых международных конкурсах. С 2018 года – член Союза Художников России. Работы находятся в коллекции Русского музея, Музея Царскосельской Коллекции и в частных коллекциях в России и за рубежом.

Выставка «Трактат о женщине женского пола» Наты Чебы продлится в АРТМУЗЕ до 30 января. Вернисаж пройдет в присутствии автора 16 декабря в 19:00.

Куратор выставки Марина Гуревич