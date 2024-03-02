В Петербурге задержали налетчика на табачный магазин

Накануне вечером, 1 марта 2024 года около 16 часов 50 минут к полицейским Калининского района Петербурга с заявлением обратился 26-летний продавец. Молодой человек сообщил стражам порядка о том, что 27 февраля 2024 года около 08 часов 40 мину в табачный магазин в доме 87 корпус 1 по проспекту Просвещения вошёл неизвестный и попросил показать ему зажигалку и нож. Получив запрошенное, попытался скрыться.

Продавец успел схватить злоумышленника за одежду но тот, угрожая ножом, вынудил отпустить его и скрылся.

Общая сумма материального ущерба 1 700 рублей.

По подозрению в совершении указанного преступления полицейские задержали и доставили в отдел полиции не работающего ранее судимого 20-летнего местного жителя.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.