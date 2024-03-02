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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали налетчика на табачный магазин

В Петербурге задержали налетчика на табачный магазин

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Опубликовал: Anton78
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В Калининском районе Петербурга задержан налетчик на табачный магазин

Накануне вечером, 1 марта 2024 года около 16 часов 50 минут к полицейским Калининского района Петербурга с заявлением обратился 26-летний продавец. Молодой человек сообщил стражам порядка о том, что 27 февраля 2024 года около 08 часов 40 мину в табачный магазин в доме 87 корпус 1 по проспекту Просвещения вошёл неизвестный и попросил показать ему зажигалку и нож. Получив запрошенное, попытался скрыться.
Продавец успел схватить злоумышленника за одежду но тот, угрожая ножом, вынудил отпустить его и скрылся.
Общая сумма материального ущерба 1 700 рублей.
По подозрению в совершении указанного преступления полицейские задержали и доставили в отдел полиции не работающего ранее судимого 20-летнего местного жителя.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район разбойное нападение
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