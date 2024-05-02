1 мая 2024 года в 17:30 у дома 17 по Коломяжскому проспекту 54-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Серато», в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть 13-летнего ученика 6 класса.
В результате дорожно-транспортного происшествия подростка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Приморской районе подросток перебегая дорогу налетел на автомобиль
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Приморской районе, где пострадал подросток-пешеход
1 мая 2024 года в 17:30 у дома 17 по Коломяжскому проспекту 54-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Серато», в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть 13-летнего ученика 6 класса.
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