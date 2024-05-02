В Приморской районе подросток перебегая дорогу налетел на автомобиль

1 мая 2024 года в 17:30 у дома 17 по Коломяжскому проспекту 54-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Серато», в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть 13-летнего ученика 6 класса.

В результате дорожно-транспортного происшествия подростка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.