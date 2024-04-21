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Питерец.ру » Происшествия » На КАД у Дамбы большегруз с 15 тоннами щебня перекрыл движение врезавшись в силовое ограждение

На КАД у Дамбы большегруз с 15 тоннами щебня перекрыл движение врезавшись в силовое ограждение

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33
Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту ДТП в районе Дамбы, перекрывшей движение автотранспорта

Сегодня под утро, 21 апреля 2024 года около 03 часов 30 минут в районе комплекса защитных сооружений Дамба в Кронштадтском районе Петербурга (121 километр федеральной автодороги КАД) 34-летний житель Волгоградской области, управляя большегрузом «Skania P400» с полуприцепом, груженым 15 тоннами щебня, не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение. Вследствие произошедшего дорожно-транспортного происшествия движение автотранспорта оказалось перекрыто в обе стороны.
В результате ДТП пострадавших нет.

По факту дорожного происшествия проводится проверка. Организованы пути объезда места происшествия.

Источник: ГУ МВД
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