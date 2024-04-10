В Московском районе иномарка сбила девушку и велосипедиста

Сегодня утром, 10 апреля 2024 года около 07 часов 40 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 189 на Московском проспекте.

Прибывшие на место полицейские установили, что 31-летний водитель, управляя автомобилем «Митсубиси», при движении по Московскому проспекту от улицы Фрунзе в сторону улицы Типанова совершил наезд на 21-летнюю девушку-пешехода и 52-летнего велосипедиста, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, велосипедист – не спешившись.

Со слов водителя, во время движения он отвлекся и не заметил, как выехал на перекресток.

В результате ДТП велосипедиста и девушку госпитализировали, однако после оказания медпомощи отпущены из больницы в удовлетворительном состоянии.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.