На Васильевском острове поймали 38-летнюю "закладчицу"

В минувший понедельник вечером, 11 марта 2024 года около 18 часов 35 минут сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотико в Василеостровском районе Петербурга задержали неоднократно судимую 38-летнюю неработающую женщину, у которой в ходе досмотра из кармана пальто изъяли пакетик с белым веществом. Экспертиза показала – почти 3 грамма синтетического наркотика «метадон».

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконный оборот наркотиков).

На следующий день в ходе обыска по месту жительства задержанной, в съемной комнате коммунальной квартиры, полицейские обнаружили и изъяли еще более 175 граммов «синтетики», расфасованной по пакетам.

Подозреваемую поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.