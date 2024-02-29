В Петербурге задержали хулигана, стрелявшего из «пневматики» в центре города

В ночь на 28 февраля к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация от 21-летней девушки о том, что возле дома 3 в Друскеникском переулке неизвестный выстрелил из предмета, похожего на пистолет.

Оперативно прибывшие на место полицейские задержали 24-летнего неработающего молодого человека, находившийся в состоянии алкогольного опьянения после празднования своего дня рождения.

У задержанного изъяли пневматический пистолет.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемого поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.