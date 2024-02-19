В Ленобласти задержали пьяного пенсионера на "Фиате"

Накануне поздним вечером, 18 февраля 2024 года около 23 часов 05 минут к полицейским Колпинского района поступило сообщение о том, что на Вознесенском шоссе водитель на автомобиле "Фиат" опасно маневрирует на дороге, имеет явные признаки опьянения, выбрасывает из окна бутылки, и направляется в сторону города Отрадное Кировского района Ленобласти.

Информацию незамедлительно передали наружным нарядам.

Через 10 минут вызвавший подозрения автомобиль остановили сотрудники ГИБДД Кировского района Ленобласти в городе Отрадное, возле дома 3 корпус 1 по улице Щурова.

81-летний водитель "Фиата" имел явные признаки опьянения и был направлен на медицинское освидетельствование.

В отношении правонарушителя были составлены административные протоколы по ст. 12.8 и 19.24 КоАП РФ.

Полицейские проводят проверку.