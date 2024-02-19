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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали пьяного пенсионера на "Фиате"

В Ленобласти задержали пьяного пенсионера на "Фиате"

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Опубликовал: Anton78
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В Кировском районе Ленинградской области в результате погони из Колпино задержан нетрезвый водитель на "Фиате"

Накануне поздним вечером, 18 февраля 2024 года около 23 часов 05 минут к полицейским Колпинского района поступило сообщение о том, что на Вознесенском шоссе водитель на автомобиле "Фиат" опасно маневрирует на дороге, имеет явные признаки опьянения, выбрасывает из окна бутылки, и направляется в сторону города Отрадное Кировского района Ленобласти.
Информацию незамедлительно передали наружным нарядам.
Через 10 минут вызвавший подозрения автомобиль остановили сотрудники ГИБДД Кировского района Ленобласти в городе Отрадное, возле дома 3 корпус 1 по улице Щурова.
81-летний водитель "Фиата" имел явные признаки опьянения и был направлен на медицинское освидетельствование.
В отношении правонарушителя были составлены административные протоколы по ст. 12.8 и 19.24 КоАП РФ.
Полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО
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