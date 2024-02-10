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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти водитель «Форда Фокус» погиб при столкновении с «Камазом»

В Ленобласти водитель «Форда Фокус» погиб при столкновении с «Камазом»

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Тосненском районе Ленобласти

Накануне днем, 10 февраля 2024 года около 15 часов 00 минут к полицейским Тосненского района Ленобласти поступила информацияе о ДТП на 624 километре трассы «Россия».
Водитель автомобиля «Камаз» с полуприцепом, не успев затормозить, совершил наезд на перебегавшую проезжую часть по пешеходному переходу 37-летнюю женщину.
Она получила легкие травмы и была отправлена в медицинское учреждение, где после оказания помощи отпущена в удовлетворительном состоянии.
Через минут 15  с момента первого дорожного происшестия произошло второе ДТП.
В стоящий на оформлении ДТП грузовой автомобиль совершил наезд автомобиль «Форд Фокус», двигавшийся в попутном направлении в Петербург.
В результате столкновения 32-летний водитель «Форда» погиб на месте.
Полицейские проводят проверку по фактам ДТП, устанавливаются все обстоятельства происшествий.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ДТП
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