Накануне днем, 10 февраля 2024 года около 15 часов 00 минут к полицейским Тосненского района Ленобласти поступила информацияе о ДТП на 624 километре трассы «Россия».
Водитель автомобиля «Камаз» с полуприцепом, не успев затормозить, совершил наезд на перебегавшую проезжую часть по пешеходному переходу 37-летнюю женщину.
Она получила легкие травмы и была отправлена в медицинское учреждение, где после оказания помощи отпущена в удовлетворительном состоянии.
Через минут 15 с момента первого дорожного происшестия произошло второе ДТП.
В стоящий на оформлении ДТП грузовой автомобиль совершил наезд автомобиль «Форд Фокус», двигавшийся в попутном направлении в Петербург.
В результате столкновения 32-летний водитель «Форда» погиб на месте.
Полицейские проводят проверку по фактам ДТП, устанавливаются все обстоятельства происшествий.
В Ленобласти водитель «Форда Фокус» погиб при столкновении с «Камазом»
Накануне днем, 10 февраля 2024 года около 15 часов 00 минут к полицейским Тосненского района Ленобласти поступила информацияе о ДТП на 624 километре трассы «Россия».