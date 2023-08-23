В Петербурге задержали злодея напавшего с ножом на двух женщин в лифте

Вечером минувшего понедельника около 20 часов 25 минут к полицейским Калининского района Петербурга обратилась 44-летняя петербурженка с заявлением о том, что несколько часов тому назад в кабине лифта многоквартирного дома 89/1 по Северному проспекту неизвестный напал на неё и её 73-летнюю мать и, угрожая ножом, отобрал сумку с мобильным телефоном "Самсунг Галакси А5" и все имеющиеся у матери наличные денежные средства, 1 800 рублей.

Ущерб составил 12 000 рублей.

Полицейское следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

22 августа 2023 года в 14:30 у дома 80 в деревне Куйвози Ломоносовского района Ленинградской области по подозрению в совершении данного преступления сотрудники полиции задержали 34-летнего ранее судимого жителя Новгородской области.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.