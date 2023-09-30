В Муринском парке задержали двоих подозреваемых в нападении на прохожего

В минувший четверг ночью около 01 часа 40 минут к полицейским Калининского района Петербурга обратился 26-летний петербуржец с заявлением о том, что в Муринском парке, неподалеку от дома 78 корпус 5 по проспекту Луначарского, на него напали 2 двое неизвестных, избили его собаку, а у него перед лицом размахивали разбитой бутылкой, так называемой "розочкой".

Около 01 часа 45 минут направленные на место происшествия наряды патрульно-постовой службы полиции "по горячим следам" задержали двоих подозреваемых в причастности к этому происшествию - в возрасте 34 и 20 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Подозреваемх поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.