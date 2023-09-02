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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пожилая женщина инвестировала в мошенников 6,7 млн рублей

В Петербурге пожилая женщина инвестировала в мошенников 6,7 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские ищут лже - брокеров, обманувших пенсионерку

Накануне поздним вечером около 22 часов 15 минут к полицейским Выборгского района Петербурга с заявлением обратилась 67-летняя пенсионерка, сообщившая о том, как в августе она инвестировала в Интернете.
Пожилая женщина сообщила, что 1 августа 2023 по она перешла по ссылке рекламы на одном из сайтов, где оставила заявку для получения инвестиций.
Позже ей с данной инвестиционной платформы перезвонили и предложили установить программу с целью инвестирования и дальнейшего получения доходов.
В дальнейшем дама взяла кредит в 3 500 000 рублей и перевела их на указанную платформу разными платежами на разные номера.
30 августа 2023 года в "виртуальном кошельке" женщины была, якобы, 161 000 долларов США, и она решила вывести данную сумму.
Однако виртуальные контрагенты с якобы инвестиционной платформы сообщили ей, что с причитающейся суммы ей необходимо оплатить налог - 17%. Причем, из имеющихся у нее реальных, а не виртуальных средств.
Дама налог оплатила, однако денежные средства с, якобы, инвестиционной платформы, так и не получила.
Сумма ущерба составила 6 700 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество).
Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
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