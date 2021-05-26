В Петербурге пенсионерка «инвестировала» мошенникам два миллиона рублей

Накануне к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 73-летняя женщина, которая пожаловалась полицейским на некоего мужчину по имени «Константин». Пожилая женщина рассказала, что мужчины в период с 12 февраля по 13 мая связывался с ней по мессенджеру WhatsApp и предлагал заняться инвестиционной деятельностью с «высоким доходом» через интернет-портал.

Он уговорил пенсионерку перевести с банковской карты 1 966 000 рублей на кошелек Юmoney и открыть ему доступ.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.