В Петербурге пенсионерка «инвестировала» в аферистов более 5,5 миллионов рублей

К полицейским Калиниского района Петербурга обратилась 70-летняя пенсионерка с проспекта Маршала Блюхера. Пожилая женщина сообщила правоохранителям о том, что неизвестные названивали ей с середины декабря 2022 года до 10 февраля и представляясь «финансовыми специалистами» на бирже, заявку на участие в которой она подавала в начале декабря 2022 года. Введя пенсионерку в заблуждение, мошенники под предлогом заработка путем инвестирования на валютной бирже убедили ее перевести 5 миллионов 555 900 рублей на указанные ими счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).