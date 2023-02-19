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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка «инвестировала» в аферистов более 5,5 миллионов рублей

В Петербурге пенсионерка «инвестировала» в аферистов более 5,5 миллионов рублей

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Опубликовал: Anton78
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Пенсионерка из Калининского района «инвестировала» в аферистов более 5,5 миллионов рублей

К полицейским Калиниского района Петербурга обратилась 70-летняя пенсионерка с проспекта Маршала Блюхера. Пожилая женщина сообщила правоохранителям о том, что неизвестные названивали ей с середины декабря 2022 года до 10 февраля и представляясь «финансовыми специалистами» на бирже, заявку на участие в которой она подавала в начале декабря 2022 года. Введя пенсионерку в заблуждение, мошенники под предлогом заработка путем инвестирования на валютной бирже убедили ее перевести 5 миллионов 555 900 рублей на указанные ими счета. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Калининский район мошенничество пенсионеры
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