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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пенсионер перевел мошенникам почти 250 тысяч рублей

В Ленобласти пенсионер перевел мошенникам почти 250 тысяч рублей

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Опубликовал: Anton78
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Пожилой дачник из садоводства подо Мгой обнулил сберкнижку после звонка лжеполицейского

Вчера к полицейским Кировского района Ленинградской области обратился 75-летний житель садоводства "Локомотивное депо", расположенного в дачном массиве "Горки-3" подо Мгой. Пенсионер сообщил стражам порядка о том, что двумя днями ранее ему позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции. Телефонный собеседник сообщил пенсионеру о том, что, якобы, злоумышленники пытаются похитить деньги с его банковского счёта. Для сохранения накоплений собеседник посоветовал оперативно снять все средства и перевести их на новый счёт, который назвал резервным и надёжным и реквизиты которого продиктовал.

Пожилой дачник доверился голосу в трубке и снял деньги со сберкнижки. Он пошёл к ближайшему банкомату и осуществил перевод почти 250 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО мошенничество пенсионеры
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