В Ленобласти пенсионер перевел мошенникам почти 250 тысяч рублей

Вчера к полицейским Кировского района Ленинградской области обратился 75-летний житель садоводства "Локомотивное депо", расположенного в дачном массиве "Горки-3" подо Мгой. Пенсионер сообщил стражам порядка о том, что двумя днями ранее ему позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции. Телефонный собеседник сообщил пенсионеру о том, что, якобы, злоумышленники пытаются похитить деньги с его банковского счёта. Для сохранения накоплений собеседник посоветовал оперативно снять все средства и перевести их на новый счёт, который назвал резервным и надёжным и реквизиты которого продиктовал.

Пожилой дачник доверился голосу в трубке и снял деньги со сберкнижки. Он пошёл к ближайшему банкомату и осуществил перевод почти 250 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).