В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего подростка

Вчера вечером около 16 часов 10 минут возле дома 5 по Серебристому бульвару, в Приморском районе Петербурга 26-летний водитель, житель Удмуртии, управляя личным автомобилем «Форд Фокус», при движении в сторону проспекта Испытателей совершил наезд на 10-летнего пешехода, ученика 4 класса, находившегося без сопровождения родителей.

В результате ДТП школьник с переломом правой голени в состоянии средней тяжести госпитализирован в Детскую городскую больницу № 2.

Водитель за 2022-2023 года к административной ответственности не привлекался.

В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего