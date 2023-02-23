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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего подростка

В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего подростка

0
81
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В Приморском районе выясняют обстоятельства дорожной аварии с несовершеннолетним.

Вчера вечером около 16 часов 10 минут возле дома 5 по Серебристому бульвару, в Приморском районе Петербурга 26-летний водитель, житель Удмуртии, управляя личным автомобилем «Форд Фокус», при движении в сторону проспекта Испытателей совершил наезд на 10-летнего пешехода, ученика 4 класса, находившегося без сопровождения родителей.

В результате ДТП школьник с переломом правой голени в состоянии средней тяжести госпитализирован в Детскую городскую больницу № 2. 

Водитель за 2022-2023 года к административной ответственности не привлекался.

В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Приморский район ДТП пострадавший пешеход дети
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