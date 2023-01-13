В Ленобласти четверо на квадроциклах убили двух лосей

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 11 января поздно вечером к полицейским Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение от местного егеря о том, что при объезде территории на опушке леса в районе поселка Невская Дубровка он обнаружил два квадроцикла. Охотовед заподозрил, что транспорт может принадлежать браконьерам. На место оперативно выехали сотрудники полиции.

При прочесывании леса были обнаружены и задержаны четверо мужчин в возрасте от 36 до 49 лет. Рядом лежали туши двух убитых лосей: самки и самца. При себе у задержанных были топоры и ножи для разделки туш. Всех четверых доставили в полицию для разбирательства, а квадроциклы поместили на полицейскую стоянку. Было установлено, что днем 11 января мужчины участвовали в охоте, которая в это время запрещена. В ходе охоты были застрелены два лося. После этого браконьеры отвезли ружья домой и поздно вечером вернулись для разделки туш.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба). Один из охотников, 45-летний мужчина, дал явку с повинной, был допрошен в качестве подозреваемого и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

В ходе обысков по местам проживания участников браконьерской охоты изъяты и направлены на экспертизу два ружья. Устанавливается причастность остальных участников охоты к отстрелу животных, а также к иным фактам браконьерства на территории Ленобласти.