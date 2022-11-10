На КАД произошло смертельное ДТП

В 11 часов 20 минут на 137 км внутреннего радиуса КАД автомобиль "Лада Ларгус", под управлением 44-летнего мужчины совершил столкновение со стоящим на аварийной сигнализации "Черри Кью Кью", предварительно остановившимся по причине технической неисправности. Водитель "Черри Кью Кью", 35-летняя женщина, находившаяся в момент ДТП в районе багажника своего автомобиля, от полученных в результате аварии травм, скончалась на месте происшествия.

По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.