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Питерец.ру » Происшествия » На КАД произошло смертельное ДТП

На КАД произошло смертельное ДТП

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
PiXABAY
Сотрудниками полиции проводится проверка по факту смертельного ДТП на КАД

В 11 часов 20 минут на 137 км внутреннего радиуса КАД автомобиль "Лада Ларгус", под управлением 44-летнего мужчины совершил столкновение со стоящим на аварийной сигнализации "Черри Кью Кью", предварительно остановившимся по причине технической неисправности. Водитель "Черри Кью Кью", 35-летняя женщина, находившаяся в момент ДТП в районе багажника своего автомобиля, от полученных в результате аварии травм, скончалась на месте происшествия.

По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

Источник: ГУ МВД
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