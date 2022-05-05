В Ленобласти аферисты выманили у пенсионера 220 тысяч рублей

Вчера к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 67-летний местный житель. Пенсионер сообщил стражам порядка о том, что двумя днями ранее на его мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка ВТБ. Телефонный собеседник сообщил о необходимости обмена банковской карты старого образца на новую. Для этого он посоветовал снять все деньги и перевести их на сторонний, якобы безопасный счёт, номер которого продиктовал. Пенсионер поверил словам телефонного мошенника. В итоге он снял и перевёл на счёт аферистов более 220 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статья 159 УК РФ (мошенничество)