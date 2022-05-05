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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти аферисты выманили у пенсионера 220 тысяч рублей

В Ленобласти аферисты выманили у пенсионера 220 тысяч рублей

0
14
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Лжесотрудники ВТБ оставили без 200 тысяч пенсионера из Всеволожска, рассказав про замену банковских карт

Вчера к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 67-летний местный житель. Пенсионер сообщил стражам порядка о том, что двумя днями ранее на его мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка ВТБ. Телефонный собеседник сообщил о необходимости обмена банковской карты старого образца на новую. Для этого он посоветовал снять все деньги и перевести их на сторонний, якобы безопасный счёт, номер которого продиктовал. Пенсионер поверил словам телефонного мошенника. В итоге он снял и перевёл на счёт аферистов более 220 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статья 159 УК РФ (мошенничество)

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район мошенничество пенсионеры
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