Пенсионерка из Нового Девяткино лишилась крупной суммы денег поверив в историю про ДТП

В минувшую среду к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась 72-летняя жительница Нового Девяткино. Пожилая женщина рассказала правоохранителям, что двумя сутками ранее ей позвонил мужчина, который представился следователем. Телефонный собеседник сообщил пенсионерке о том, что её дочь, якобы, стала виновницей серьёзного ДТП с пострадавшими. Голос в трубке пообещал помощь, но не безвозмездную. Вознаграждение требовалось передать курьеру. Пожилая женщина поверила телефонному аферисту. Вскоре к ней действительно явилась пара посредников, так называемых дропов. Пожилая женщина передала им более 10 тысяч американских долларов и почти 4 тысячи евро.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.