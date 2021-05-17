В Петербурге мужчина избил подростка на детской площадке

Накануне днем к полицейским Петроградского района Петербурга обратилась женщина, которая сообщила о том, что её сына избил мужчина на детской площадке во дворе одного из домов на улице Большая Зеленина. Подросток был госпитализирован в медицинское учреждение, где медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом лобной пазухи. Состояние пострадавшего оценивается как состояние средней тяжести.

Вечером этого же дня, по подозрению в нанесении телесных повреждений подростку, полицейские задержали 34-летнего мужчину, который пояснил стражам порядка, что пострадавший молодой человек ударил на детской площадке его дочь.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство).