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Питерец.ру » Происшествия » В Мурино работник шиномонтажа угнал "Мерседес"

В Мурино работник шиномонтажа угнал "Мерседес"

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20
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Работник шиномонтажа в Мурино задержан по подозрению в угоне "Мерседеса", оставленного на "переобувку"

Вчера к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление о хищение автомобиля "Мерседес Бенс CLS 280" в городе Мурино с территории шиномонтажной станции. Позднее владелец похищенной иномарки обнаружил пропажу на 27 километре внутреннего кольца КАД. Прибывшие на место обнаружения сотрудники полиции задержали находившегося за рулем 20-летнего работника шиномонтажа.

Как оказалось, ранее молодой человек уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности и находится в федеральном розыске полицией Новгородской области за кражу.

По факту угона иномарки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Подозреваемый задержан.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район угон автомобиль
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