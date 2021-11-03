В Мурино работник шиномонтажа угнал "Мерседес"

Вчера к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление о хищение автомобиля "Мерседес Бенс CLS 280" в городе Мурино с территории шиномонтажной станции. Позднее владелец похищенной иномарки обнаружил пропажу на 27 километре внутреннего кольца КАД. Прибывшие на место обнаружения сотрудники полиции задержали находившегося за рулем 20-летнего работника шиномонтажа.

Как оказалось, ранее молодой человек уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности и находится в федеральном розыске полицией Новгородской области за кражу.

По факту угона иномарки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Подозреваемый задержан.