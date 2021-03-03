В Петербурге работница отделения связи завладела выплатами, полагавшимися пенсионерам

Следственным управлением УМВД России по Петроградскому району г. Санкт-Петербурга завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отделения связи на ул. Большая Зеленина по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе расследования установлено, что женщина, работавшая в должности руководителя отделения связи, в июле 2020 года от имени почтальона внесла запись о получении им денежных средств в размере около 200 тысяч рублей. Денежные средства предназначались для выплаты пенсий 8 пенсионерам. Злоумышленница взяла денежные средства из кассы и почтальону для выплаты пенсий не передала. После этого обвиняемая собственноручно внесла в платежные поручения отметки о якобы получении людьми своих пенсий, подделав подписи и даты.

В этот же период, опять же используя свое служебное положение, женщина подделала подпись и внесла данные от имени еще одного пенсионера в платежное поручение на доставку пенсий и других социальных выплат в уполномоченную организацию по выплате пенсий в Петроградского районе. Таким образом, злоумышленница завладела деньгами, полагавшимися пожилому человеку, за несколько месяцев в общей сумме около 80 тысяч рублей.

Со стороны УМВД России также в адрес отделения связи внесено представление с требованием о более тщательной проверке кандидатов при приеме на работу, обеспечении должного уровня защищенности платежных поручений и иных документов, содержащих сведения о персональных данных клиентов и установлении большего количества камер видеонаблюдения, в том числе в помещениях главной кассы.

Данное уголовное дело направлено в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до 5 лет лишения свободы.