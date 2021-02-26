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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали женщину, которая воровала деньги из сумок в отделении связи

В Петербурге задержали женщину, которая воровала деньги из сумок в отделении связи

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Злоумышленница выслеживала людей преклонного возраста в отделении связи в Приморском районе Петербурга

В минувшую среду в результате оперативно-розыскных мероприятий  сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга на Беговой улице задержана 31-летняя петербурженка, работающая менеджером в строительной фирме в Кудрово, подозреваемая в кражах на севере города.

Установлено, что 15 декабря 2020 года указанная гражданка похитила денежные средства в сумме около 19 тысяч рублей у 68-летней женщины, проживающей в Приморском районе. Пенсионерка обнаружила пропажу денег после общения с девушкой около отделения почты на Школьной улице, где получала деньги. А 19 февраля в полицию обратилась 78-летняя местная жительница с заявлением о пропаже денежных средств в сумме около 22 тысяч рублей из сумки в этом же отделении связи. Установлена причастность задержанной к обоим фактам. По ним возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ. Ранее подозреваемая четырежды привлекалась к уголовной ответственности за кражи.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность данной гражданки к аналогичным преступлениям в Петербурге.

Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий указанной женщины, просьба обращаться в полицию по телефонам 02 или 112.

Источник: ГУ МВД
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