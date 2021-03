Экс-участиница популярной рейв-группы Little Big Анна Кастельянос была найдена мертвой в в квартире на Рыбацком проспекте Санкт-Петербурга.

Тело певицы нашел волонтер, именно он он сообщил о происшествии в полицию. Анне было 39 лет, она являлась инвалидом третьей группы.

Кроме участия в Little Big Анна Кастельянос была известна как модель, актриса, дизайнер и продюсер. Ее вокал присутствует на первом альбоме группы под названием With Russia From Love.