Вчера утром в 07:44 к полицейским Петроградского района Петербурга поступило сообщение о мертвой женщине в одной ночной рубашке во дворе дома 25/4 по Малой Посадской улице. Погибшей на вид 80 лет, она выпала с 4-го этажа.
Установлено, что погибшей является 79-летняя жительница Приозерска, инвалид второй группы. Пенсионерка проживала с дочерью и внуком.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Петербурге пенсионерка погибла при падении с 4-го этажа
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Опубликовал: Fedorov
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Пожилая женщина погибла в Петроградском районе Петербурга при падении с 16-метровой высоты.
Вчера утром в 07:44 к полицейским Петроградского района Петербурга поступило сообщение о мертвой женщине в одной ночной рубашке во дворе дома 25/4 по Малой Посадской улице. Погибшей на вид 80 лет, она выпала с 4-го этажа.
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