В Петербурге пенсионерка погибла при падении с 4-го этажа

Вчера утром в 07:44 к полицейским Петроградского района Петербурга поступило сообщение о мертвой женщине в одной ночной рубашке во дворе дома 25/4 по Малой Посадской улице. Погибшей на вид 80 лет, она выпала с 4-го этажа.

Установлено, что погибшей является 79-летняя жительница Приозерска, инвалид второй группы. Пенсионерка проживала с дочерью и внуком.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.