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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полицейские вскрыли мошенничество с присвоением земельных участков

В Ленобласти полицейские вскрыли мошенничество с присвоением земельных участков

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
Председатель дачного партнерства во Всеволожском районе и его соучастник подозреваются в присвоении участков

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявили мошенническую схему по завладению земельными участками.

По имеющимся данным, в 2010 и 2014 годах на правах аренды дачному некоммерческому партнерству в массиве «Белоостров» Всеволожского района была предоставлена земля общей площадью более 80 га. Однако злоумышленники, действующие от имени одного из дачных некоммерческих партнёрств, предоставили недостоверные сведения в администрацию муниципального образования и незаконно завладели земельными участками на правах собственности. На текущий момент установлено присвоение участков на сумму не менее 4 миллионов рублей.

Сотрудниками экономической полиции задержаны двое участников данной схемы: председатель указанного дачного партнерства и его соучастник.

По версии следствия, схема заключалась в следующем. Соучастник подыскивал малоимущих граждан и за определенную плату, обычно не превышающую двух тысяч рублей, уговаривал оформить доверенность на имя председателя дачного кооператива. При этом согласно документам земля собственникам переходила бесплатно, что незаконно, так как собственность получена уже после 1998 года.

На основании полученных доверенностей 40-летний председатель обращался в администрацию, которая и принимала решение о предоставлении права собственности каждому из номинальных участников дачного партнерства. В дальнейшем права собственности всех участников переоформлялись на подставных лиц для дальнейшей свободной продажи.

В 2018 году председателем партнерства была создана организация, через которую земельные участки по рыночной стоимости были выставлены на продажу по цене от 200 тысяч рублей за сотку. В сети «Интернет» имеются объявления о продаже в том числе двух земельных участков на территории этого партнерства с домами элитного класса за 29, 5 миллионов рублей и за 43 миллиона рублей.  

Главным следственным управлением ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудниками экономической полиции и следователями ГУ МВД России проведен ряд обысков, в результате которых изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

Оба фигуранта допрошены в качестве подозреваемых, один из них задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.  

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район мошенничество
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