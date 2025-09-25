Александр Дрозденко вступил в должность губернатора Ленинградской области

В торжественной обстановке, наполненной официальностью и ожиданием, в Доме правительства Ленинградской области состоялась церемония вступления Александра Юрьевича Дрозденко в должность губернатора. Место проведения, вероятно, было выбрано с особой тщательностью, отражая важность момента и подчеркивая значимость этого события для всего региона. Воздух, должно быть, был пропитан чувством предвкушения и надежды на будущее, которое теперь во многом зависело от новоизбранного главы.

Центральным моментом церемонии стало вручение Александру Дрозденко соответствующего удостоверения и должностного знака губернатора Ленинградской области. Председатель Законодательного собрания, Сергей Бебенин, исполнил эту почетную миссию, символически передавая бразды правления регионом. Этот жест, несомненно, был полон значения, отражая передачу власти и ответственности за благополучие миллионов жителей области.

Кульминацией церемонии стала присяга Александра Дрозденко. С чувством ответственности и торжественностью в голосе, он произнес клятву, пообещав неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации, все федеральные и региональные законы, а также добросовестно исполнять свои обязанности на благо жителей Ленинградской области. Текст присяги, произнесенный губернатором, звучал четко и ясно, каждое слово несло в себе обещание служения народу. "Я, Дрозденко Александр Юрьевич, клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ленинградской области соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, уставы и законы Ленинградской области, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию Ленинградской области и благополучию её жителей", - эти слова, несомненно, отражали глубокое понимание важности возложенной на него ответственности.

Это был момент единения, когда жители области единодушно выразили надежду на светлое будущее под руководством Александра Дрозденко. Напомню, результаты выборов говорят сами за себя: более 84% избирателей, это 756 885 человек, отдали свои голоса за кандидатуру Александра Дрозденко, что свидетельствует о высоком уровне доверия населения к его программе и личностным качествам. Этот факт подчеркивает значимость события и ожидания изменений к лучшему в жизни Ленинградской области. Церемония вступления в должность стала не просто формальностью, а ярким событием, символизирующим переход к новому этапу в развитии региона. Перед Александром Дрозденко стоит ответственная задача оправдать доверие избирателей и привести Ленинградскую область к процветанию.