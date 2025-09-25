ента новостей

Госдума отклонила законопроект о расторжении договоров с операторами связи
Александр Дрозденко вступил в должность губернатора Ленинградской области
В Ленобласти задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней
В Петербурге с 25 сентября начнется периодическое протапливание
В Петербурге задержали бывшего сотрудника ДПС, обвиняемого в участии в мошенничестве в сфере страхования
Выставка венгерского фотографа Петера Чаквари «Крошечная пустошь»
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже мотоцикла
В Петербурге поймали уссурийского дропа, помогавшего мошенникам обмануть пенсионера
В Выборге задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков
В Петербурге женская сборная Герценовского университета победита на фестивале студенческого футбола
Подозреваемого в разбойном нападении в торговом центре на Лиговском проспекте задержали в Москве
В Петербурге ищут стрелявшего в конфликте в Альпийском переулке
Выставка Герои Красного Креста в Экспофоруме
В Курортном районе выясняют обстоятельства конфликта между иностранцами
В Ленобласти задержали подозреваемых в обеспечении технической поддержки телефонного мошенничества
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта, в котором пострадал ребенок
На путепроводе «Кудрово-Новосергиевка» над КАД введут реверсивное движение
В Петербурге прошли соревнования по боксу «Кубок «Олимпийских надежд»
В Петербурге задержан наркосбытчик-рецидивист
Беглов поздравил Гуцана с назначением на пост Генерального прокурора
Госдума приняла законопроект о защите потребителей от нежелательных автосписаний
В Петербурге мужчину жестоко избили из-за выгула собаки
В Невском райне задержали рецидивиста, подозреваемого в уличном грабеже
На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате
На улице Софьи Ковалевской задержали подозреваемого в стрельбе по окнам
На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу
На Наличной водитель иномарки распылил газ в дорожном конфликте и попал в ребенка
В Невском районе полицейсике ликвидировали канал нелегальной миграции
В квартире на улице Орджоникидзе оперативники изъяли крупную партию "синтетики"
Смертоносный тайфун Рагаса обрушился на южный Китай
Александр Дрозденко вступил в должность губернатора Ленинградской области

Александр Дрозденко вступил в должность губернатора Ленинградской области

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
В Ленинградской области прошла церемония вступления Александр Дрозденко в должность губернатора

В торжественной обстановке, наполненной официальностью и ожиданием, в Доме правительства Ленинградской области состоялась церемония вступления Александра Юрьевича Дрозденко в должность губернатора. Место проведения, вероятно, было выбрано с особой тщательностью, отражая важность момента и подчеркивая значимость этого события для всего региона. Воздух, должно быть, был пропитан чувством предвкушения и надежды на будущее, которое теперь во многом зависело от новоизбранного главы.

Центральным моментом церемонии стало вручение Александру Дрозденко соответствующего удостоверения и должностного знака губернатора Ленинградской области. Председатель Законодательного собрания, Сергей Бебенин, исполнил эту почетную миссию, символически передавая бразды правления регионом. Этот жест, несомненно, был полон значения, отражая передачу власти и ответственности за благополучие миллионов жителей области. 

Кульминацией церемонии стала присяга Александра Дрозденко. С чувством ответственности и торжественностью в голосе, он произнес клятву, пообещав неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации, все федеральные и региональные законы, а также добросовестно исполнять свои обязанности на благо жителей Ленинградской области. Текст присяги, произнесенный губернатором, звучал четко и ясно, каждое слово несло в себе обещание служения народу. "Я, Дрозденко Александр Юрьевич, клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ленинградской области соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, уставы и законы Ленинградской области, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию Ленинградской области и благополучию её жителей", - эти слова, несомненно, отражали глубокое понимание важности возложенной на него ответственности.

Это был момент единения, когда жители области единодушно выразили надежду на светлое будущее под руководством Александра Дрозденко. Напомню, результаты выборов говорят сами за себя: более 84% избирателей, это 756 885 человек, отдали свои голоса за кандидатуру Александра Дрозденко, что свидетельствует о высоком уровне доверия населения к его программе и личностным качествам. Этот факт подчеркивает значимость события и ожидания изменений к лучшему в жизни Ленинградской области. Церемония вступления в должность стала не просто формальностью, а ярким событием, символизирующим переход к новому этапу в развитии региона. Перед Александром Дрозденко стоит ответственная задача оправдать доверие избирателей и привести Ленинградскую область к процветанию.

