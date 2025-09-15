ента новостей

Питерец.ру » Политика » Дрозденко одержал победу на выборах губернатора Ленобласти

Дрозденко одержал победу на выборах губернатора Ленобласти

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
В Ленобласти после подсчета 100% протоколов на выборах губернатора побеждает Дрозденко

После окончания процедуры голосования в Ленинградской области была завершена обработка всех протоколов. Предварительные результаты, предоставленные ЦИК, указывают на уверенную победу действующего главы региона, Александра Дрозденко, с результатом 84,21%, что соответствует более чем 756 тысячам голосов избирателей.

На втором месте в избирательной гонке расположился Андрей Лебедев, получивший поддержку 6,69% избирателей. Третья позиция досталась Игорю Новикову, за которого проголосовали 3,02% участников выборов.

Четвертое место занял Сергей Малинкович, набрав 2,65% голосов. Сергей Лисовский завершил список лидеров, заняв пятое место с результатом 2,2% голосов избирателей.

Все по теме: Ленобласть
