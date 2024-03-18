Как проголосовали петербуржцы?

Президента Путина поддержали более 87% избирателей, что позволило ему одержать уверенную победу в 1-м туре. При этом в Петербурге данный показатель оказался ниже – за Владимира Владимировича проголосовали примерно 81%.

2-м в Северной столице стал Владислав Даванков – он набрал более 8,3%. Тройку замкнул Леонид Слуцкий с показателем 4,5%. Ну а депутат Харитонов, представляющий КПРФ, получил 3,6% голосов. Всего же в СПб проголосовало более 74% избирателей, так что явка здесь тоже оказалась высокой.

«Питерец.ру» отмечает, что власти Петербурга поздравили Владимира Путина с уверенной победой. По словам губернатора Беглова, избиратели продемонстрировали мудрость и высокую гражданскую ответственность.