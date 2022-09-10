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Питерец.ру » Политика » Им грозят банкротства

Им грозят банкротства

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
yakutsk.ru
Аналитики прогнозируют волну банкротств немецким предприятиям

"Газпром" готов поставлять нужное количество топлива любым странам. Но покупатели должны соблюдать наши условия. Если кто-то делать это не намерен, пусть сам решает свои проблемы.

Очень недальновидную политику проводят немецкие политики. Германия сталкивается с проблемой нехватки российского газа. По мнению немецких аналитиков, это приведет к банкротству многих предприятий и росту безработицы.

Показатель банкротств в этой стране уже взлетел на 26% по сравнению с прошлым годом. В ближайший месяц он может вырасти еще на четверть. Так что это серьезный удар для экономики Германии, которая уже переживает спад.

Но, как говорится, это их проблемы. Просчеты немецких лидеров привели к нынешнему кризису. К сожалению, от этого страдает обычный народ.

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