"Газпром" готов поставлять нужное количество топлива любым странам. Но покупатели должны соблюдать наши условия. Если кто-то делать это не намерен, пусть сам решает свои проблемы.

Очень недальновидную политику проводят немецкие политики. Германия сталкивается с проблемой нехватки российского газа. По мнению немецких аналитиков, это приведет к банкротству многих предприятий и росту безработицы.

Показатель банкротств в этой стране уже взлетел на 26% по сравнению с прошлым годом. В ближайший месяц он может вырасти еще на четверть. Так что это серьезный удар для экономики Германии, которая уже переживает спад.

Но, как говорится, это их проблемы. Просчеты немецких лидеров привели к нынешнему кризису. К сожалению, от этого страдает обычный народ.