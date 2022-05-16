Адекватные немцы опасаются

Руководитель союза немецких промышленников BDI Зигфрид Русвурм признался, что в случае прекращения поставок российского газа Германия переживет катастрофу. Если «Газпром» перестанет поставлять голубое топливо, многие предприятия сразу встанут. Причем какие-то производства невозможно будет потом запустить.

«Питерец.ру» отмечает, что в Европе еще остаются здравомыслящие люди, которые понимают всю сложность ситуации. Русвурм верно оценил последствия для немцев. Немецкая промышленность сразу же потерпит крах. Это будет колоссальный удар по экономике.

Что касается России, то все равно будем поставлять газ, поскольку желающих сотрудничать с «Газпромом» все равно немало. Конечно, отказ Европы от нашего топлива ударит и по России, но в меньшей степени. Путин прав, что санкции в отношении РФ наносят ущерб всей мировой экономике. Они ударят бумерангом по западным странам.