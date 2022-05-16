ента новостей

11:58
В Ленобласти полицейские устанавливают детали смертельного ДТП
11:51
«Бедная корюшка»: экоактивист Шестаков прокомментировал гибель и дефицит рыбы в Петербурге
10:24
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
08:45
Адекватные немцы опасаются
08:18
Мошенники стали действовать по-новому
07:57
Праздник корюшки удался
00:27
Тем временем в Финляндии начался чемпионат мира по хоккею…
17:54
На развязке КАД с Колтушским шоссе полностью перекроют ещё два съезда
10:20
Почему провались транспортная реформа
09:54
Что с летним отпуском?
09:02
Чем вызвано падение евро
20:36
Жители Северной столицы раскритиковали Смольный за провал транспортной реформы
13:09
На развязке КАД с Колтушским шоссе полностью перекроют съезд на проспект Косыгина
09:41
ПМЭФ пройдет без финнов
09:18
Биткоин обвалится
08:55
Раненым – выплаты
00:09
Точный бросок Билли Бэрона позволил «Зениту» выйти вперёд в серии с УНИКСом
16:10
Комтранс отмахивается от жалоб активистов «Города перемен» из-за транспортной реформы
13:51
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
11:48
Александр Беглов может освободить кресло губернатора Петербурга на будущей неделе
10:51
В город придет холера?
10:14
Что с разгрузочными днями?
09:48
Что с полетами?
12:18
Петербуржцы массово жалуются на невозможность оплатить проезд в общественном транспорте картой
09:26
Гадюки пробудились
09:02
Что с грибным сезоном
07:58
Как защититься от клещей
22:20
Вслед за Станиславом Шушкевичем умер первый президент Украины Леонид Кравчук – ещё один участник Беловежских соглашений
17:46
В Петербурге полицейские задержали развратника из Узбекистана
17:28
Обещания ПМЭФ-2022: Петербург не смог реализовать инновационные проекты
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Адекватные немцы опасаются

Адекватные немцы опасаются

0
96
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Немецкие промышленники понимают, что страна не сможет без российского газа

Руководитель союза немецких промышленников BDI Зигфрид Русвурм признался, что в случае прекращения поставок российского газа Германия переживет катастрофу. Если «Газпром» перестанет поставлять голубое топливо, многие предприятия сразу встанут. Причем какие-то производства невозможно будет потом запустить.

«Питерец.ру» отмечает, что в Европе еще остаются здравомыслящие люди, которые понимают всю сложность ситуации. Русвурм верно оценил последствия для немцев. Немецкая промышленность сразу же потерпит крах. Это будет колоссальный удар по экономике.

Что касается России, то все равно будем поставлять газ, поскольку желающих сотрудничать с «Газпромом» все равно немало. Конечно, отказ Европы от нашего топлива ударит и по России, но в меньшей степени. Путин прав, что санкции в отношении РФ наносят ущерб всей мировой экономике. Они ударят бумерангом по западным странам.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

31-01-2022, 08:46
Оставить их без газа
15-10-2021, 09:31
Путин ответил на обвинения по газу
1-04-2022, 06:28
Газовые шутки кончились
4-04-2022, 12:31
Эмбарго будет иметь последствия
29-03-2022, 09:33
Европа платить рублями не хочет
24-03-2022, 09:09
Покупайте газ за рубли

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 11:58
В Ленобласти полицейские устанавливают детали смертельного ДТП
0
280
8-05-2022, 12:30
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой водитель
0
245
6-05-2022, 13:49
В Ленобласти иномарка сбила ребенка и скрылась
0
281
5-05-2022, 15:03
В Ленобласти внедорожник "Мерседес" влетел в стоянку грузовиков
Наверх