Двум кандидатам в ЗакС от "Яблока" отказали в регистрации

В Петербурге 3 августа двум претендентам на участие в выборах в Законодательное собрание от "Яблока" Николаю Громову и Илье Сиялову было отказано в регистрации в качестве кандидатов. У Громова члены комиссии не нашли нужной, по их мнению, подписи на одном из документов. У Сиялова кроме неточностей в документах неожиданно нашли несуществующую дочь.
Члены ТИК №34 решили, что документы Николая Громова, кандидата в Заксобрание по 11-му избирательному округу в Выборгском районе, оформлены неверно. В разговоре с ЗАКС.Ру он отметил, что такие же документы подавались в разные территориальные комиссии другими кандидатами, и большинство из них были приняты без нареканий. Кроме того, по этим документам Санкт-Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала весь список партии.
Шестеро членов комиссии поддержали отказ в регистрации. Единственной, кто выступила против, была Наталия Телишевская ("Яблоко"). Громов намерен обжаловать решение комиссии и добиться регистрации через суд.
Громов также выдвигается в Государственную думу по 213-му округу. К думским документам у комиссии также есть претензии, но, по словам Громова, незначительные. Вопрос о регистрации его как кандидата в Государственную думу рассмотрят 6 августа.
Илье Сиялову также было отказано в регистрации. Он выдвигается по 8-му округу в Красногвардейском районе. Рабочая группа ТИК № 45 нашла неточность в количестве делегатов, присутствовавших на съезде. Кроме того, комиссия посчитала, что у Сиялова есть "незадекларированная дочь".
Председатель ТИК №45 Лада Суранова пояснила ЗАКС.Ру, что данные о возможной дочери Сиялова не подтвердились.
О найденных несоответствиях ему сообщили поздним вечером в пятницу, 30 июля. Крайний срок сдачи исправленных документов был в воскресенье, когда в избирательной комиссии выходной день. Он называет отказ в регистрации "политическим решением". Против проголосовало двое членов комиссии: Тимур Слесарев ("Яблоко") и Андрей Астафьев ("Справедливая Россия").
Как и Громов, Сиялов планирует добиться регистрации через суд. До этого он уже судился из-за итогов муниципальных выборов 2019 года в МО "Пороховые".
Член комиссии Андрей Астафьев, проголосовавший против отказа в регистрации, считает предъявленные Сиялову нарушения несущественными.
Ранее, ТИК №18 отказал в регистрации другой "яблочнице" Ксении Михайловой, у которой члены комиссии не смогли найти сведения о расходах и имуществе ее несовершеннолетнего ребенка. Кандидатка утверждает, что все необходимые документы были поданы должным образом.