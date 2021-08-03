Двум кандидатам в ЗакС от "Яблока" отказали в регистрации

В Петербурге 3 августа двум претендентам на участие в выборах в Законодательное собрание от "Яблока" Николаю Громову и Илье Сиялову было отказано в регистрации в качестве кандидатов. У Громова члены комиссии не нашли нужной, по их мнению, подписи на одном из документов. У Сиялова кроме неточностей в документах неожиданно нашли несуществующую дочь.

Члены ТИК №34 решили, что документы Николая Громова, кандидата в Заксобрание по 11-му избирательному округу в Выборгском районе, оформлены неверно. В разговоре с ЗАКС.Ру он отметил, что такие же документы подавались в разные территориальные комиссии другими кандидатами, и большинство из них были приняты без нареканий. Кроме того, по этим документам Санкт-Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала весь список партии.

- Ожидаемо отказали в регистрации. Претензии в том, что приложение не было заверено каким-то уполномоченным лицом, хотя закон это не предусматривает. К тому же, решение [съезда] о выдвижении было заверено подписью председателя партии, печатью партии, но приложения к решению заверены не были, что по мнению председателя комиссии является нарушением. Закон не устанавливает обязательных требований к оформлению данного документа, - рассказал Громов.

Шестеро членов комиссии поддержали отказ в регистрации. Единственной, кто выступила против, была Наталия Телишевская ("Яблоко"). Громов намерен обжаловать решение комиссии и добиться регистрации через суд.

Громов также выдвигается в Государственную думу по 213-му округу. К думским документам у комиссии также есть претензии, но, по словам Громова, незначительные. Вопрос о регистрации его как кандидата в Государственную думу рассмотрят 6 августа.

Илье Сиялову также было отказано в регистрации. Он выдвигается по 8-му округу в Красногвардейском районе. Рабочая группа ТИК № 45 нашла неточность в количестве делегатов, присутствовавших на съезде. Кроме того, комиссия посчитала, что у Сиялова есть "незадекларированная дочь".

- У меня дочь нашли. Якобы я не предоставил информацию о ней. У меня нет дочери. Я даже надеялся, что члены комиссии познакомят меня с новой дочерью, о которой я не знаю, но этого не произошло. Я показал все страницы в паспорте, там нет отметок. Дополнительно дал пояснения, что несвершеннолетних детей в настоящей момент у меня нет, - рассказал Сиялов.

Председатель ТИК №45 Лада Суранова пояснила ЗАКС.Ру, что данные о возможной дочери Сиялова не подтвердились.

О найденных несоответствиях ему сообщили поздним вечером в пятницу, 30 июля. Крайний срок сдачи исправленных документов был в воскресенье, когда в избирательной комиссии выходной день. Он называет отказ в регистрации "политическим решением". Против проголосовало двое членов комиссии: Тимур Слесарев ("Яблоко") и Андрей Астафьев ("Справедливая Россия").

Как и Громов, Сиялов планирует добиться регистрации через суд. До этого он уже судился из-за итогов муниципальных выборов 2019 года в МО "Пороховые".

Член комиссии Андрей Астафьев, проголосовавший против отказа в регистрации, считает предъявленные Сиялову нарушения несущественными.

- Если он обратится в суд, то он его выиграет. Председатель имеет свое видение и считает, что отказ был обоснованным. Исходя из того, что было пояснено, я считаю, что можно было пойти навстречу. Тем более, мне не понравилось, что извещение [о несоответствии] пришло ему в пятницу вечером. У него не было времени. Если бы было время - он бы предоставил все документы, - считает Астафьев.

Ранее, ТИК №18 отказал в регистрации другой "яблочнице" Ксении Михайловой, у которой члены комиссии не смогли найти сведения о расходах и имуществе ее несовершеннолетнего ребенка. Кандидатка утверждает, что все необходимые документы были поданы должным образом.