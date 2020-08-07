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Питерец.ру » Политика » Кандидата от КПРФ Вадима Гришкова не будет в избирательном бюллетене на губернаторских выборах

Кандидата от КПРФ Вадима Гришкова не будет в избирательном бюллетене на губернаторских выборах

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
47news.ru
Теперь это уже официальная информация: кандидат от коммунистов не преодолел муниципальный фильтр.

Подпункт 6 части 2 статьи 29 областного закона «О выборах Губернатора Ленинградской области» стал препятствием для регистрации Вадима Гришкова кандидатом на выборах главы исполнительной власти. Хотя политологи и журналисты заранее предполагали, что Гришков споткнётся о муниципальный фильтр.

Сенсационный кандидат от КПРФ сдал в Леноблизбирком всего 112 подписей муниципальных депутатов, хотя нужно было не менее 155. Слабым утешением для областного отделения Компартии стала регистрация Евгения Шибанова на довыборах по 1-му округу в Законодательное собрание Ленобласти. «Питерец.ру» уточнил на сайте облизбиркома, что 27-летний Шибанов (самый молодой из всех кандидатов по Выборгскому округу) работает кассиром торгового зала.

Пресс-секретарь областной избирательной комиссии Виктория Полякова уже опубликовала официальное сообщение о фамилиях кандидатов в губернаторы в избирательном бюллетене. По алфавиту список выглядит так: Александр Габитов («Гражданская платформа»), Александ Дрозденко («Единая Россия»), Андрей Лебедев (ЛДПР) и Александр Перминов («Справедливая Россия»).

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