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Питерец.ру » Общество » Движение транспорта в период проведения VII Всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ

Движение транспорта в период проведения VII Всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Движение транспорта в период проведения VII Всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ

4 Июня в Петербурге пройдет VII Всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ - самый масштабный полумарафон с синхронным стартом во всей стране! В нет примут участие более 150 000 человек.

В связи с проведением полумарафона в центре города на ряде улиц вводятся временные ограничения в движении транспорта.

В течение дня, с 00:00 до 23:59 4 июня, будет запрещена остановка транспортных средств на 24 улицах. В их числе -  Исаакиевская, Сенатская, Суворовская и Биржевая пл., Конногвардейский бульвар, пл. Труда, Адмиралтейская, Английская, Университетская, Мытнинская, Кронверкская и Дворцовая наб., Смольный пр., Миллионная и Лафонская ул.

С 08:00 до 15.00 4 июня будет запрещено движение транспорта на 30 улицах.

Также в связи с вводимыми ограничениями изменятся трассы следования 16 автобусных (№№ 2, 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 47, 54, 70, 71, 74, 136, 191), 8 троллейбусных (№№ 22, 15, 11, 17, 10, 7, 5 и 1) и 1 трамвайный (№ 3) маршруты.

Подробнее о вводимых ограничениях в специальном разделе сайта Комитета.

Об изменениях в движении общественного транспорта читайте здесь.

Источник: Администрация Петербурга
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