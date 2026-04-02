На пять месяцев полностью перекроют внешнее кольцо КАД

В связи с реконструкцией северного участка КАД (автомобильной дороги А-118) между развязками с Западным скоростным диаметром (ЗСД) и Приморским шоссе, произойдет полное перекрытие движения по внешнему кольцу. С 8 апреля по 1 сентября текущего года весь транспорт будет перенаправлен на внутреннее кольцо, где будет организовано движение по одной полосе в каждом направлении. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Начальник территориального ситуационного центра ведомства Илья Пузыревский уточнил, что работы проводятся согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. На участке общей протяженностью 11 километров подрядная организация расширит проезжую часть до шести полос.

Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скорость, направляющие стрелки с подсветкой, водоналивные барьеры, дорожные конусы и сигнальные фонари. Ограничения также будут отображаться на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.