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Питерец.ру » Общество » На четыре месяца полностью перекроют внутреннее кольцо КАД

На четыре месяца полностью перекроют внутреннее кольцо КАД

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На четыре месяца полностью перекроют внутреннее кольцо КАД на участке между развязкой с ЗСД и развязкой с Приморским шоссе

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством работ по реконструкции северного участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с внутригородской платной автомагистралью Западный скоростной диаметр (ЗСД) и транспортной развязкой на пересечении с Приморским шоссе (участок км 0-506 – км 10+561) будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцу КАД.

«В период с 1 апреля по 31 июля 2024 года будет организован перепуск движения с внутреннего на внешнее кольцо КАД. Движение автомобильного транспорта будет осуществляться только по внешнему кольцу по одной полосе в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).  

Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«В рамках государственного контракта подрядная организация выполнит работы по уширению проезжей части автомобильной дороги до шести полос на участке протяженностью 11 километров» - добавил Пузыревский.

Окончание выполнения работ: 31 августа 2026 года.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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