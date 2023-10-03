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Питерец.ру » Общество » На участке реконструкции КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД изменится схема движения

На участке реконструкции КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД изменится схема движения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На участке реконструкции КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД изменится схема движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ выполняемых в рамках реконструкции северного участка автомобильной дорогиобщего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с Приморским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с внутригородской платной автомагистралью Западный скоростной диаметр (ЗСД) будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцу КАД.

​«В период с 6 октября по 1 декабря 2023 года на участке с 0-го по 11-ый километр КАД будет организован перепуск движения с внутреннего на внешнее кольцо.Движение автомобильного транспорта будетосуществляться только по внешнему кольцу по одной полосе в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

​ФКУ Упрдор «Северо-Запад» обращает внимание на то, что начиная с 14 августа, перепуск движения был организован на участке реконструкции КАД с 0-го по 2-ой километр, а с 21 сентября на участке с 0-го по 7-ой километр.

​Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. 

​Будут установлены временные дорожные знаки,ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).  

​Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«В рамках государственного контракта подрядная организация выполнит работы по уширению проезжей части автомобильной дороги до шести полос на участке протяженностью 11 километров» - добавил Пузыревский.

Окончание выполнения работ: 31 августа 2026 года.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

​ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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