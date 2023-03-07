ента новостей

13:06
В Петербурге задержана подозреваемая в мошенничестве
12:57
В Петербурге задержали троих несовершеннолетних за угон
12:28
В Ленобласти сотрудники полиции раскрыли хищение свыше 8 тысяч тонн песка
11:11
Около 2 тысяч семей по всей России получат поздравления с 8 Марта от бойцов с передовой благодаря молодежному крылу Народного фронта
11:05
В Санкт-Петербурге стартовал проект «Жены героев»
10:59
Съезд с КАД на Парашютную улицу полностью перекроют
10:52
В Калининском районе в квартире нашли трупы мужчины и женщины
10:06
Милонов против Fan ID
08:33
Где парковаться инвалидам?
08:09
Городу выдадут 14 миллиардов
17:15
Новый корпоративный браузер Яндекса поможет защитить бизнес от промышленных шпионов и хакеров
17:11
«Единая Россия» предложила реконструировать петербургскую базу отдыха в Сочи для реабилитации детей с особенностями здоровья
17:07
Петербургские кадеты сделали открытки к 8 Марта для мам, бабушек и женщин-врачей военных госпиталей
16:18
В Луге из-за пожара в прихожей квартиры спасатели вывели на улицу 14 человек
15:49
В квитанции по взносам за капитальный ремонт домов появятся пени
15:40
В Ленобласти строится дорога над Волховом
15:31
Под Петербургом кинологи Северо-Западного округа Росгвардии обучают собак поиску взрывчатых веществ НАТО
14:06
Первых пациентов приняло после капремонта отделение экстренной медицинской помощи Госпиталя для ветеранов войн
13:55
В Красногвардейском районе подросток погиб при падении с 9-этажа
13:50
В Петербурге пресекли серию хищений со счетов интернет-продавцов
13:48
Эксперт указала на неслаженность действий коммунальщиков при устранении последствий мартовского снегопада в Петербурге
13:09
В Петербурге отметили юбилей старейшего морского духового оркестра России
11:51
Внутреннее кольцо КАД на развязке с Парашютной улицей полностью перекроют
11:32
Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 6 по 12 марта
11:27
В Петербурге депутаты обсудили организацию спасательных работ на водоемах
11:09
В Петербурге задержаны подозреваемые в нападении на сотрудника магазина
11:03
В Московском районе мужчина погиб под колесами «Лада Ларгус»
10:54
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве
10:50
В Петербурге задержали двух подростков по подозрению в разбойном нападении в торговом комплексе
10:15
В Шушарах в автосервисе погибли два человека
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Съезд с КАД на Парашютную улицу полностью перекроют

Съезд с КАД на Парашютную улицу полностью перекроют

0
56
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Съезд с КАД на Парашютную улицу полностью перекроют

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 12 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Парашютной улицей будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд №3.

Дата полного перекрытия движения: 11 марта.

Время перекрытия: 01:00 – 05:00.

«В связи с производством работ по монтажу теплового укрытия для бетонирования плиты проезжей части, выполняемого в рамках строительства путепровода над проезжей частью КАД, будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД на Парашютную улицу» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения по съезду будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения» - добавил Пузыревский.

Наименование объекта: Этап 4. Примыкание к транспортной развязке КАД с ул. Парашютная проектируемой автомобильной дороги к объекту «Аэропортный комплекс на аэродроме «Левашово» в районе км 12 КАД (новое строительство)».

Заказчик: ООО «Газпром инвест».

Генеральный подрядчик: АО «Газстройпроект».

Производитель работ: АО «АБЗ-Дорстрой».

Производитель работ АО «АБЗ-Дорстрой» гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: КАД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-07-2022, 20:02
На развязке КАД и ЗСД полностью перекроют съезд
15-06-2022, 15:41
На развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд
19-05-2020, 14:36
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд
16-07-2020, 16:53
На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют съезд
8-10-2018, 11:18
На развязке КАД на пять дней перекроют съезд с внутреннего кольца на Парашютную улицу
17-07-2020, 10:47
На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют съезд

Происшествия на дорогах

0
115
Вчера, 11:03
В Московском районе мужчина погиб под колесами «Лада Ларгус»
0
105
Вчера, 09:17
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пожилого мужчину
0
208
5-03-2023, 13:31
Иномарка врезалась в столб на трассе под Лугой. Пострадали женщина-водитель и двое детей
0
172
5-03-2023, 13:13
В Петербурге школьник переходивший дорогу на «красный» попал под автобус
Наверх